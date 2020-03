Il Napoli femminile sbanca il campo del Perugia

Il Napoli femminile, dopo la sosta forzata contro il Lady Granata Cittadella, sbanca il campo dell fanalino di coda Grifo Perugia, per 0-1. Decide la partita per le azzurre l’americana Cameron, in una partita dove sono stati colpiti tre legni con: Gelmetti, Cafferata e Beil. Debutto per la polacca Pato nel finale di partita. Ora sosta per due settimane prima del match casalingo contro la Riozzese. “Abbiamo creato molto senza concretizzare quanto avremmo dovuto – ha detto mister Marino – e di questo sono rammaricato perché la qualità delle nostre calciatrici deve portarle ad essere più ciniche, nel contempo sono soddisfatto della solidità dimostrata che rappresenta un ulteriore passo in avanti perché in partite simili avevamo poi subito la classica beffa. Sono soddisfatto di come abbiamo tenuto il campo, guardiamo al futuro con fiducia”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile