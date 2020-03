La parola alla “difesa”, parla Di Lorenzo: “Che emozione esultare al San Paolo”

Di Lorenzo aveva già segnato, allo Stadium contro la Juventus, ma l’urlo del San Paolo glielo avevano solo raccontato e contro il Torino lo ha constato di persona: «Potevo far gol già prima, Sirigu è stato bravo, poi finalmente sono riuscito a segnare. La prima rete in casa è una bella emozione, ma la cosa più importante è stata la vittoria: sono arrivati tre punti fondamentali. Abbiamo disputato una buona partita ma siamo dispiaciuti per il gol subito. In difesa siamo migliorati – prosegue – ma anche perché gli attaccanti ci danno sempre una grande mano. Tutta la squadra è concentrata e il lavoro durante la settimana si sta vedendo in partita. Non so se la crisi è alle spalle, ma sicuramente stiamo facendo passi in avanti importanti e dobbiamo continuare su questa strada». Gol a parte, stagione da incorniciare, la sua: «Sono felice del mio rendimento, ma mancano ancora tanti mesi alla fine dell’anno. Devo continuare a lavorare così e questo vale anche per la squadra» ha concluso.