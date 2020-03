BENEVENTO-NAPOLI (UNDER 16)- Squadre negli spogliatoi!!

Benevento-Napoli- Nella gara di andata i partenopei hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Di Dona e Pesce dopo il momentaneo pareggio di Marsiglia.

E’ appena terminata la prima frazione di gioco al centro sportivo “Avellola” di Benevento dove si stanno affrontando i padroni di casa giallorossi classe 2004 e i pari età del Napoli per la ventesima giornata del campionato Under 16 A e B.

In casa sannita quest’anno siede sulla panchina l’ex coach della Berretti della Paganese, nonchè capitano dei partenopei Gennaro Scarlato, che ha portato il suo gruppo con pieno merito in zona playoff nel girone C.

Dall’altra parte mister Giuseppe Bevilacqua sapeva benissimo che la trasferta di oggi poteva rappresentare forse la trappola più pericolosa sino a fine stagione e ha chiesto ai suoi una prova da “grande squadra” per conservare la preziosissima seconda piazza in classifica. (CLICCA QUI PER FORMAZIONI UFFICIALI).

Partono forte gli ospiti con Scognamiglio che non riesce a trovare lo spazio giusto per la conclusione in porta e con Pontillo subito dopo che da calcio d’angolo fa correre un brivido lungo la schiena del portiere avversario Tartaro. La reazione dei giallorossi è affidata a Prisco che chiama alla risposta l’estremo difensore azzurro Boffelli.

E’ ancora una volta bravissimo il portiere sannita Tartaro ad affidarsi a tutto il suo talento per evitare che il pallonetto del centravanti del Napoli Pesce finisca in rete al 26′, così come non da meno è stato il suo collega Boffelli sulla conclusione del “solito” Prisco un minuto prima.

A sbloccare il match ci pensa Di Dona al 35′, già mattatore nella gara di andata, con un eurogol da fuori sul quale stavolta il portiere del Benevento non può davvero nulla.

DUNQUE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO BENEVENTO-NAPOLI: 0-1

Marco Lepore