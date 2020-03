BENEVENTO-NAPOLI (UNDER 16)- Le formazioni ufficiali del derby

Benevento-Napoli: tra pochi minuti in campo al centro sportivo “Avellola” giallorossi e azzurrini in un weekend caratterizzato da numerosi rinvii.

Alle ore 13 è in programma il match Benevento-Napoli valido per la 20° giornata del campionato Under 16 A e B girone C. Le due formazioni sono rispettivamente quarta e seconda in classifica, distanziate da dieci punti, e i derby a livello giovanile hanno sempre promesso grande spettacolo in passato. Ecco le scelte ufficiali dei due coach:

Marco Lepore