Dopo le parole di Marotta (che parlava di campionato falsato per i rinvii), è arrivata la replica del presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. Ecco le sue dichiarazioni: “Venerdì l’a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato”.