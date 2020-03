Chiariello: “Il Napoli lavora sui rinnovi di 4 calciatori”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 dopo la vittoria degli azzurri contro il Torino: “Il Napoli nella prossima stagione non vuole avere giocatori a scadenza, vuole un rosa con tutti i giocatori a posto sotto il profilo contrattuale. La società azzurra in particolar è in pressing su tre calciatori. I calciatori sui quali si sta lavorando al rinnovo sono Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Dries Mertens. Sono questi i tre giocatori da cui vuole ripartire il Napoli nella prossima stagione. Per quanto riguarda Maksimovic il rinnovo appare abbastanza vicino, la situazione del difensore serbo è più facile rispetto alle altre”.