Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno, dopo aver vinto contro il Torino e in vista della sfida del 5 Marzo alle ore 20,45 per il return-match di semifinale di Coppa Italia. Chi ha giocato la sfida contro i granata hanno effettuato lavoro di scarico in palestra, mentre chi non è stato impiegato lavoro sul campo. Llorente e Younes hanno lavorato in palestra, mentre Koulibaly tra campo e lavoro differenziato.

La Redazione