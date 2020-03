GOL DA PALLA INATTIVA

La partita la sblocca Manolas di testa: un gol da palla inattiva sulla punizione pennellata in mezzo in maniera perfetta da Insigne. Il difensore greco è uno specialista in situazione del genere. Protagonista assoluto nei primi 45 minuti: è lui a salvare sulla linea l’incursione pericolosissima in avvio di partita del Torino con il tentativo a colpo sicuro di De Sivestri, primo brivido della serata. Fonte: Il Mattino