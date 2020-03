Il Napoli supera l’esame granata: terza vittoria consecutiva

Il Napoli firma il terzo successo consecutivo, dopo i due in trasferta con Cagliari e Brescia. Un colpo pesante in ottica Europa League. Gli azzurri ritrovano i tre punti al San Paolo esorcizzando il tabù delle medio-piccole. Va ko il Torino di Longo che acuisce sempre più la sua crisi di risultati. La vittoria la firmano due difensori Manolas e Di Lorenzo, i granata accorciano nei minuti di recupero con Edera approfittando dell’unica disattenzione in fase difensiva degli azzurri, unico neo della serata insieme a qualche palla gol fallita di troppo.

Trascinatore Insigne, capitano sempre più simbolo della squadra che comincia un po’ a rilento ma poi cresce sempre più con il passare dei minuti e diventa imprendibile per i difensori del Toro anche se manca di precisione in fase conclusiva. Una prova del nove superata per la squadra di Gattuso che riesce a dare continuità ai risultati in campionato e non si deconcentra dopo l’esaltante notte di Champions con il Barcellona. Fonte: Il Mattino