Serie B: Vittoria in rimonta del Benevento, pareggio per la Juve Stabia

Sabato 29 febbraio ore 15:00

Benevento-Spezia 3-1 Gyasi (S) 15′, Improta (B) 66′, Moncini (B) 76′, Viola (B) 89′

Cittadella-Cremonese 0-0

Empoli-Pordenone 0-1 Bocalon (P) 32′

Juve Stabia-Trapani 2-2 Pettinari (T) 30′, Taugourdeau (T) rig. 53′, Tonucci (J) 67′, Forte (J) rig. 81′

Pisa-Perugia 1-0 Vido (PI) 54′

Venezia-Cosenza 1-1 Longo (V) 38′, Machach (C) 61′

Benevento-Spezia. Il primo brivido arriva al 12′ col tentativo di Schiattarella a botta sicura dal centro dell’area ma Matteo Ricci si immola in scivolata. Passano 3 minuti e Gyasi sblocca il punteggio con un facile tap-in sul servizio di Federico Ricci. Al 19′ Moncini sfiora il pareggio colpendo il palo di testa, al 29′ spezzini in 10 per l’espulsione di Mora che riceve un doppio giallo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 ligure. Nella ripresa i giallorossi alzano il ritmo e al 66′ Improta pareggia i conti con un tocco ravvicinato dopo l’uscita a vuoto di Scuffet. Al 76′ i sanniti la ribaltano con l’incornata di Moncini sul cross di Improta. Nel finale arriva anche il tris sannita con Viola che si invola verso la porta e davanti a Scuffet non perdona chiudendo la sfida sul definitivo 3-1 campano.

Cittadella-Cremonese. Entrambe le squadre chiudono bene gli spazi sin dai primi minuti. Al 16′ Ciofani prova a farsi spazio in area e di testa manca il bersaglio non di molto. Al 27′ D’Urso cerca il gran goal da fuori difettando in precisione, nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo a reti bianche. Nella seconda frazione Proia ci prova dai 20 metri ma strozza troppo la conclusione che diventa preda di Ravaglia. Al 70′ sugli sviluppi di un corner Terranova di testa sfiora il palo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida si chiude senza goal.

Empoli-Pordenone. Il primo pericolo arriva al 13′ col siluro dall’interno dell’area di Pobega disinnescato dall’ottimo Brignoli. Col passare dei minuti il forcing ospite aumenta e al 32′ Bocalon di testa sblocca il punteggio sfruttando il preciso cross di Gavazzi chiudendo i primi 45 minuti col vantaggio ospite. Nella seconda frazione Gavazzi ci prova da fuori area ma Brignoli in tuffo blocca in due tempo. Al 60′ Antonelli colpisce id testa a botta sicura ma Di Gregorio vola sotto il sette e respinge. Il Pordenone cerca il raddoppio col diagonale di Pobega che termina sull’esterno della rete. Nel finale il neo entrato Mancuso di testa in tuffo centra in pieno la traversa chiudendo così la contesa con la vittoria ospite.

Juve Stabia-Trapani. Il primo brivido arriva al 19′ col mancino da fuori area a lato di un soffio di Grillo. Al 30′ siciliani in vantaggio col facilissimo tap-in di Pettinari dopo un batti e ribatti in area. Nel finale di tempo Taugourdeau cerca il raddoppio ma Provedel si dimostra provvidenziale chiudendo la frazione col vantaggio ospite. Nei secondi 45 minuti l’arbitro assegna un rigore al Trapani che lo specialista Taugourdeau trasforma con un tiro forte e centrale. Al 67′ i campani accorciano le distanze col colpo di testa di Tonucci sul preciso lancio di Calò. All’80’ il direttore di gara assegna un rigore anche alla Juve Stabia che Forte trasforma siglando il 2-2 che chiude definitivamente la sfida.

Pisa-Perugia. Dopo una iniziale fase di studio il primo brivido arriva al 24′ col colpo di tacco di Sgarbi a lato di pochissimo. Al 32′ direttamente su punizione Marconi sfiora il palo. Nel finale di tempo Masucci calcia al volo col destro chiamando alla super parata Vicario così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nel secondo tempo arriva il vantaggio toscano col siluro dai 25 metri di Vido che non lasca scampo a Vicario. Al 65′ Melchiorri cerca il pareggio con un’acrobazia ma la sfera sorvola id pochissimo la traversa. Nel finale Fabbro riceve il cartellino rosso lasciando i pisani in 10 ma al triplice fischio i padroni di casa conquistano comunque i 3 punti.

Venezia-Cosenza. Sin dalle prime battute entrambe le squadre faticano a creare azioni degne di nota, il primo sussulto arriva al 28′ col destro a botta sicura di Machach respinto dall’intervento in estirada di Casale. Al 36′ Casasola cerca e trova Carretta che gira di prima intenzione in porta centrando il palo, passano 2 minuti e Longo sbuca alle spalle dei centrali e da due passi sblocca il punteggio chiudendo il primo tempo sull’1-0 lagunare. Nella ripresa arriva il pareggio dei Lupi col tap-in di testa di Machach dopo un’uscita incerta di Pomini, nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 63-Frosinone 43-Crotone 43-Spezia 41-Cittadella 40-Salernitana 39-Pordenone 39-Chievo 37-Empoli 36-Entella 35-Pisa 33-Perugia 33-Juve Stabia 33-Pescara 32-Venezia 32-Ascoli 31*-Cremonese 27*-Cosenza 24-Trapani 21-Livorno 14

*Una gara da recuperare