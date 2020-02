Classifica Uefa il Napoli meglio di Liverpool e Real Madrid

Un sorriso in Europa, l’ennesimo di una stagione che fuori dai confini nazionali al Napoli ha portato fin qui solo buone notizie, a cavallo tra le gestioni Ancelotti e Gattuso. Il pari contro il Barcellona di martedì al San Paolo lascia addirittura l’amaro in bocca per le troppe occasioni non sfruttate, ma anche la convinzione di un Napoli che è tra le migliori regine del continente, appena fuori dalla Top 5 occupata da Bayern, City, PSG, Barcellona e Juventus. Al sesto posto della speciale classifica di rendimento stagionale in campo internazionale, la squadra azzurra ha messo da parte 19,000 punti stagionali, prodotto di tre vittorie (ottenute tutte nel girone per un totale di 6,000 punti) e quattro pareggi (4,000) da inizio anno, a cui vanno aggiunti il bonus per la partecipazione al girone Champions (4,000), quello di partecipazione agli Ottavi di finale contro i catalani (4,000) e uno speciale bonus per aver superato il primo turno di qualificazione (1,000). Fonte: Il Mattino