Serie A 26°giornata:La Lazio vince e prende il primo posto!

Serie A 26° giornata,Lazio-Bologna:

Prima occasione della gara è per la Lazio con Correa, riceve palla in area e spiazza il portiere,ma la palla esce larga.Ancora padroni di casa pericolosi,stavolta con un calcio di punizione di Luis Alberto che sfiora la rete esterna.La Lazio trova il vantaggio pochi minuti dopo con Luis Alberto,il quale servito da Immobile la piazza bassa all’angolino.Il Bologna si fa vedere e per poco non sfiora il pari con Soriano che aggancia il pallone in area ma trova davanti un ottimo Strakosha che gli nega il gol.Ripartono i biancocelesti che raddoppiano con Correa con un tiro forte e sporcato da Danilo.Nella ripresa il Bologna trova il gol ,ma dopo l’intervento del VAR viene annullato.Immobile prova a chiudere la partita,ma il suo tiro è poco fortunato che esce di poco.Il Bologna trova di nuovo il gol e nuovamente viene annullato dopo l’intervento del VAR.Ancora Immobile avanti ma il portiere gli fa muro.La Lazio gestisce il vantaggio , e dopo i minuti di recupero arriva il triplice fischio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (60′ Parolo), Jony; Correa (75′ Cataldi), Immobile (84′ Caicedo). All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71′ Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58′ Sansone); Orsolini (58′ Santander), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Bani (B), Schouten (B), Danilo (B), Santander (B), Radu (L)