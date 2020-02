In una giornata dove molte partite sono state rinviate a causa del Coronavirus, questa sera allo stadio San Paolo si giocherà Napoli-Torino. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna su twitter in tempo reale. “#NapoliTorino Il Presidente De Laurentiis non manca all’appuntamento di campionato. Stasera sarà al San Paolo per il match contro il Toro. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

La Redazione