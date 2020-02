Stasera potrebbe essere l’ultima gara da avversario per Belotti

Il Napoli vuole Andrea Belotti per la prossima stagione. L’attaccante del Torino piace da tempo, già qualche anno fa il presidente De Laurentiis lo chiede, ma Cairo non l’ha voluto cedere. Nella prossima estate tra i rinnovi che tardano ad arrivare potrebbe cambiare qualcosa. Il destino di Milik è incerto, e se sarà ceduto ne arriverà un altro, e potrebbe essere proprio Belotti. Nella gara di stasera il centravanti del Torino sarà un osservato speciale del ds Giuntoli. Le doti realizzati e di Belotti sono indiscutibili, ha sempre raggiunto la doppia cifra con il Toro, e realizzato in totale 85 gol in 5 anni. Belotti sarebbe un identikit perfetto per il Napoli, vista la sua presenza fisica in area di rigore, bravo di testa e con un gran tiro. Il Napoli continuerà a seguirlo con interesse, ma dalla prossima stagione, perché stasera resta un avversario temibile dà dover fermare.