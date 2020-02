Quella svolta che ebbe a Dimaro, quando la folla acclamò il suo nome

Non è mai stato troppo amato, Mario Rui, dalla sua gente. Uno strano paradosso. Ha subito critiche (molte via social), spesso anche ingiuste, per questo in estate sembrava prossimo all’addio. C’erano squadre interessate e il futuro era ormai segnato. Poi qualcosa è successo, una prima svolta – forse decisiva – c’è stata proprio a Dimaro: durante uno dei primi allenamenti, Mario Rui è stato acclamato dai tifosi. Ha ricevuto cori, applausi e sostegno. Si è emozionato ed è bastato quel pomeriggio, che non è rimasto isolato, per convincersi del fatto che Napoli non fosse davvero un capitolo ormai chiuso. È stato facile ricominciare insieme. Fonte: CdS