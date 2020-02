Telese:”Vedo che c’è un po’ di speculazione e qualcuno usa questo pretesto”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista, in merito al tema coronavirus e del rinvio delle gare:

“Questo virus è più pericoloso in una metropolitana sotto terra al chiuso, che in uno stadio: rasentiamo il ridicolo. E’ l’ennesima follia. Vedo che c’è un po’ di speculazione e qualcuno usa questo pretesto. Bisogna capire cosa pensano i protagonisti, una squadra in forma può pensare che questo sia un danno. La Lazio gioca quindi è un vantaggio enorme, i punti ipotetici, quelli che hai in testa, non sono concreti. Consigliere di Pavia? Bisogna chiedere scusa e basta, non è la fine del mondo. “.