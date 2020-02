Barbano:”Nella Lega Calcio la democrazia non è ancora arrivata,Inter fortemente danneggiata”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport,sul rinvio di Juventus-Inter:

“Marotta ha ragione da vendere: dopo aver protestato contro l’assurda decisione del governo, quella di vietare la presenza sugli spalti in uno spazio pubblico all’aperto, con tanti luoghi chiusi aperti, è stato il calcio a decidere, non il governo. Giocare Juve-Inter non sarebbe stato conveniente, ma se il contagio continua non hai più date. Una misura irragionevole, ad sociedadem. Inter fortemente danneggiata, si doveva regolarmente giocare a porte chiuse. E’ una gaffe senza precedenti che peserà sulle spalle di chi ha preso questa decisione. Ci vuole coerenza nelle decisioni. Nella Lega Calcio la democrazia non è ancora arrivata, ma anche il Paese ha dato prova della stessa inadeguatezza. Napoli-Torino? E’ un altro Napoli, completamente reimpostato da Gattuso. Quando devono far gioco con squadre diverse scoprono debolezze maggiori. Ci sono alcuni giocatori che fanno parte del patrimonio di questa squadra come Koulibaly, Meret, letteralmente emarginati, non so con quale vantaggio della società”.