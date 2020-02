Jacomuzzi:”Per vincere bisogna prendere giocatori d’esperienza, capaci di giocare a certi livelli”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore Everton:

“All’Everton c’è un direttore generale che ha comprato Lozano e portato al PSV, sanno benissimo loro cosa fare. In Germania ci sono bei giocatori, per sostituire uno come Koulibaly c’è da guardare lì, ma bisogna capire quale vuole essere il futuro del Napoli. Uno come Albiol? E’ difficile. Se cerchiamo la qualità di Albiol è difficile, bisogna andare a vedere nelle grandi squadra ma giocatori del genere non li vendono. Spazi ridotti al Napoli? Se non si spendono grandi cifre, prendendo grandi giocatori, la concorrenza ci sarà. Gattuso sta mettendo in evidenza le caratteristiche di alcuni giocatori, ma non si arriva ai livelli di Inter e Juventus. Bisogna prendere giocatori d’esperienza, capaci di giocare a certi livelli. Milik ha avuto due annate disastrose per colpa del ginocchio, ma sta mettendo in campo ottime qualità da realizzatore. Petagna? E’ un giocatore valido, ma non è da un Napoli che deve vincere lo scudetto. L’Atalanta ce l’aveva per fare un salto di qualità, l’ha mandato via ed ha preso Zapata. Mertens? Con l’esperienza che può dare in un gruppo, bisogna trattenerlo. Anche se non fa 40/50 partite all’anno, nel gruppo fa la differenza. Meret in secondo piano? E’ l’allenatore a deciderlo. Gattuso resterà? Se continua così, certo. Sta prendendo uno spogliatoio a pezzi e lo sta ricompattando, ottenendo anche risultati”.