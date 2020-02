KK, fine di un’epoca? Ora si alza il muro M & M

Il dopo KK è già iniziato. Il Napoli esce dalla sua languida ossessione, si spoglia del 4-3-3, si dà una regolata in mezzo al campo, sistema una sagoma dinnanzi alla difesa e alle sue spalle, quelle di Demme, si lancia completamente tra le braccia dei nuovi corazzieri: di Maksimovic e Manolas conviene essere amici, osservateli bene, hanno un fisico con il quale è preferibile evitare d’incrociarsi e pure lo sguardo non è rassicurante. Ma non avevano (quasi) mai avuto modo di giocare uno a fianco all’altro: era successo con il Cagliari (ahia!), poi con il Brescia per un tempo e poi basta. Un po’ all’ombra del K2, e ci sta, assai vittime della sorte (infortuni sparsi, qua e là), fino a Inter-Napoli: di là Lukaku, vuoi metter, e di qua un tandem (quasi) nuovo di zecca. Fonte: CdS