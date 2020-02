[Grafico] Napoli/Torino, turno di riposo per Demme e Callejon. Zaza al fianco di Belotti

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli cercherà il terzo successo di fila in campionato, contro un Torino affamato di punti. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso potrebbe attuare un po’ di turnover, previsti dai 4 ai 5 cambi. Hysaj a sinistra, Lobotka per far rifiatare Demme, Allan ed Elmas per Fabian Ruiz e Zielinski, infine Milik in attacco per Mertens, con il belga recuperato in extremis. In casa granata Bremer dovrebbe spuntarla su Lyanco. A centrocampo ritorno di Baselli per Berenguer, infine Zaza dovrebbe essere il partner di Belotti. Verdi ed Edera partiranno dalla panchina.

La Redazione