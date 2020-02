Da 5 turni non vince e Longo rilancia: «Ma il Toro ha più voglia»

Il Toro arriva a Napoli con un solo obiettivo: interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive. Provando a far fruttare nel migliore dei modi i giorni di allenamento supplementare, come riporta il CdS, che il rinvio della partita con il Parma ha recato in dote: «Eravamo pronti ad affrontare il Parma. Dobbiamo preoccuparci soltanto delle cose che possiamo comandare, tale scelta l’abbiamo dovuta accettare. Ci siamo immediatamente messi al lavoro e abbiamo svolto una partita tra di noi nel pomeriggio di domenica», racconta Moreno Longo. Che spiega anche come il Toro sia assolutamente motivato a muovere la classifica, anche contro un Napoli in grande crescita: «È una squadra in salute che ha superato il momento di crisi, nelle ultime partite ho rivisto una formazione umile che prestava con ogni singolo giocatore la massima attenzione ai dettagli. Il Napoli sta diventando lo specchio del suo allenatore. Di conseguenza, ci aspettiamo un Napoli voglioso di far bene. Ma nessuno in questo momento avrà più voglia di noi di andare a fare punti al San Paolo». Una settimana in più di lavoro può accelerare anche il processo di cambiamento e di recupero degli ormai ex infortunati: «Arriviamo alla sfida contro il Napoli con una settimana di lavoro in più, ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando la condizione generale di squadra. Sta crescendo la forma degli infortunati dell’ultimo periodo: Baselli, Zaza e Ansaldi, sebbene quest’ultimo abbia già giocato a Milano», sottolinea ancora Longo. Pronto a varare un Toro con il doppio centravanti (Zaza-Belotti), in un 3-5-2 dove potrebbe ritrovare un posto dal 1′ anche Baselli al posto di Berenguer, rientrato dopo la lombalgia solo nell’allenamento di ieri.

La Redazione