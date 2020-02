DIFESA – Koulibaly niente Torino, ma si prepara per Messi

Per Kalidou Koulibaly è un periodo poco felice dal punto di vista fisico. Il suo rientro contro il Lecce ha denotato una condizione di forma che non era ancora al massimo. Ora Gattuso sa perfettamente che solo se sarà al 100% il difensore senegalese tornerà in campo. Niente Torino di conseguenza, ma non vorrà mancare nel duello con Messi del 18 Marzo al Camp Nou. Come riporta il Corriere dello Sport invece buone notizie per Malcuit, ieri da Villa Stuart ha avuto il nulla osta per tornare a breve ad allenarsi con il gruppo. Dall’infortunio con la Spal, mesi di allenamenti in piscina e con il pallone, ora sta per tornare il sereno per il terzino destro transalpino. Sulla formazione di questa sera contro il Torino, probabile cambio solo a sinistra con Hysaj al posto di Mario Rui.

La Redazione