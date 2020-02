CALCIO FEMMINILE – Sconfitta allo scadere per l’Under 17 di Grilli

Giovedì pomeriggio si è giocata la seconda amichevole in Portogallo tra le padroni di casa e l’Italia Under 17 di Nazarena Grilli. Le azzurre se la sono giocata alla pari, mettendoci cuore e tanto impegno, ma le lusitane vincono per 2-1. Le padroni di casa sbloccano con Maria Negrao su calcio di rigore, l’Italia pareggia con una splendida rete di Elisa Mariani dell‘Inter, la stessa che sfiora più volte la rete del raddoppio. Al minuto 93 il Portogallo segna il gol del successo con Erika Ventura su calcio di punizione. “Se nella prima gara – ha dichiarato Nazzarena Grilli – non avevamo espresso il solito gioco, oggi devo dire che è stata una gran bella partita e non posso rimproverare nulla alla mia squadra. Ci hanno annullato due gol, per i quali ci stiamo ancora chiedendo il motivo, abbiamo subito due reti su calci piazzati negli unici due tiri in porta del Portogallo, l’ultimo a partita terminata e per una disattenzione difensiva. C’è un po’ di amarezza, ma anche la consapevolezza che il nostro percorso di crescita sta continuando nel migliore dei modi”.

Fonte: foto Figc