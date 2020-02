Napoli-Torino, prevista una discreta cornice di pubblico

Contro il Barcellona erano presenti quasi 45 mila spettatori, sfiorato il massimo stagionale, dove al momento è in testa la gara contro il Brescia delle ore 12,30. Questa sera contro il Torino, secondo il CdS, saranno previsti sui 25 mila spettatori. Non certo il massimo per una partita di campionato, dove Gattuso si aspetta un match da battaglia, però comunque una discreta cornice di pubblico. Non è da escludere che possano tornare nelle curve il tifo organizzato, elemento indispensabile per questo finale di stagione.

La Redazione