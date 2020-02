ATTACCO – Milik più di Mertens, turno di riposo per Callejon

Ieri pomeriggio mister Gattuso ha ricevuto dallo staff medico un’ottima notizia riguardante Dries Mertens. Il calciatore belga, nonostante la botta presa contro il Barcellona, ha recuperato sul piano fisico, però dovrebbe partire dalla panchina. Secondo il Corriere dello Sport, Milik favorito per giocare da punta centrale, mentre probabile turno di riposo per Callejon. Al posto dello spagnolo Matteo Politano, in cerca di continuità dopo le prime apparizioni non proprio convincenti. Infine Insigne dovrebbe essere il terzo dell’attacco azzurro per provare a perforare il muro del Torino e battere il suo amico Izzo.

La Redazione