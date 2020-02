Euro avversario Napoli – Buone notizie per Setien dall’infermeria

Domani alle ore 21,00 si giocherà il clasico tra il Real Madrid e il Barcellona, quest’ultimo euro avversario di Champions League del Napoli e per Setien arrivano buone notizie dall’infermeria. In difesa infatti ieri si sono allenati in gruppo Pique, ma questo era già nell’aria, ma a sorpresa anche Jordi Alba. In vista della sfida alla squadra di Zidane, è importante avere elementi di esperienza in un contesto che ha mostrato di andare in sofferenza contro squadre ben organizzate, com’è successo martedì contro gli azzurri. Contro i partenopei invece resta in dubbio Sergi Roberto, mentre mancheranno certamente gli squalificati Busquets e Vidal.

La Redazione