Marrucco (Avvocato Koulibaly): “Ammutinamento? Al momento tutto fermo”

Marrucco (Avvocato Koulibaly) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Napoli-Torino? Probabilmente 4-5 giocatori verranno messi fuori, vista anche la semifinale di Coppa Italia. Non mi piace sentire che ha visto una squadra stanca, a questi livelli nessuno allenatore parla di squadra stanca. Diamo degli alibi ai giocatori, in questo modo. Dispone di una rosa talmente forte ed ampia da non avere difficoltà da schierare gli uomini giusti in campo. D’altra parte bisognerà vedere come scenderà in campo il Torino, che ha una serie negativa di risultati. Ammutinamento? Nessuna novità, non è stata presentata nessuna istanza, manca il presidente del collegio. Non ho alcun tipo di sensazione, al momento tutto fermo”.