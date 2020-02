F. De Luca: “Mertens? A metà tra mente e cuore, mi auguro che resti”

Giovedì sera a Tv Luna nel corso del programma “Globuli Azzurri”, condotto da Samuele Ciambriello, è intervenuto al telefono il responsabile delle pagine sportive de “il Mattino” Francesco De Luca. “Mertens? Credo che stia valutando a metà tra cuore e ragione. Il belga è legato molto alla squadra e alla città, quando ha indicato lo scudetto del Napoli al gol con il Barcellona ha dimostrato segno di appartenenza. Lui deve ora fare l’ultimo contratto importante della sua contratto importante della sua carriera pur essendo fondamentale per il club azzurro. La trattativa c’è ma lo scoglio è rappresentato dal bonus richiesto, ed entro prime di Aprile ne sapremo di più. Il Barcellona? Messi al San Paolo non era al top della forma, penso che il 18 Marzo non sarà affatto semplice. La difesa forte ha dato una mano ad Ospina. Sul piano tattico Gattuso non ha sbagliato, non poteva affrontarlo a viso aperto ed ha tenuto bene. Il Napoli ha avuto palle gol per vincere, ma per il ritorno mi auguro che possa andare bene. Al San Paolo la squadra fa più fatica in campionato, il pari di martedì è da considerare positivo. Il Torino? La guardia va tenuto alta, anche se i granata stanno attraversando la peggior stagione della stagione. Sabato conterà migliorare la classifica e poi si penserà all’Inter”.

La Redazionne