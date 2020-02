Perrone: “Il Torino sta andando male, il Napoli deve stare attento”

Roberto Perrone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Reazione Conte? E’ così, non si può pensare di prendere parte del suo pacchetto lasciando fuori queste manifestazioni. Vuole tenere sempre alto il livello dello scontro, Agnelli non ha detto niente di che a riguardo. Siviglia-Roma? Bella sfida, anche il Getafe che ha preso l’Inter sta facendo un grande campionato, ma Siviglia ha un altro valore. Il calcio spagnolo è di alto profilo, poteva sicuramente andare meglio. E’ tanto che non vinciamo questa competizione, è quasi disprezzata in Italia, ritengo sia invece un’ottima palestra. Napoli-Barcellona? Molto dispendioso dal punto di vista mentale e della concentrazione, oltre che fisico. Qualche scoria può essere rimasta, ma non credo che un giocatore pensi ancora alla partita precedente, bisogna voltare pagina. Il Torino verrà a Napoli a fare il suo gioco, è una partita diversa, forse c’è una difficoltà per gli azzurri che devono essere più propositivi, aggressivi, stando attenti al contropiede. Il Torino sta andando molto male, ma il Napoli deve stare attento”.