[Formazioni] Napoli/Torino, non sarà rivoluzione per gli azzurri

Grafico Napoli/Torino.

C’è un ballottaggio sulla sinistra. Hysaj o Ghoulam per far riposare Mario Rui nella logica del turnover. Il laterale albanese sarebbe favorito rispetto al franco-algerino, mentre gli altri elementi sono: Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas . Il Corriere dello Sport odierno mette in evidenza che potrebbe rientrare dal primo minuto Allan per far riposare Fabian Ruiz. Per il resto un altro ballottaggio sarà nel ruolo di regista davanti alla difesa con Demme ancora avanti rispetto a Lobotka.Callejon con staffetta con Politano, Milik al centro dell’attacco e Insigne per cercare di sfondare il muro difensivo del Torino.