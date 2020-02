CENTROCAMPO – Contro il Torino rientro di Allan, ballottaggio nel ruolo di regista

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diversi subbi di formazione, soprattutto a centrocampo, dove vuole puntare su un mix di fisicità e tecnica per poter battere il Torino di Moreno Longo. Il Corriere dello Sport odierno mette in evidenza che potrebbe rientrare dal primo minuto Allan per far riposare Fabian Ruiz. Per il resto un altro ballottaggio sarà nel ruolo di regista davanti alla difesa con Demme ancora avanti rispetto a Lobotka, mentre l’unico sicuro del posto è Zielinski, apparso in condizione contro il Barcellona.

