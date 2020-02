Il Torino prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli di sabato 29 Febbraio alle ore 20,45. Il tecnico della squadra granata dovrà fare a meno in attacco di Millico e probabilmente di Berenguer per la lombalgia. Unico dubbio per i granata è chi affiancherà Belotti, favorito secondo il Corriere dello Sport, Zaza rispetto a Verdi ed Edera. Per il resto un altro ballottaggio è in difesa con Lyanco favorito su Bremer per affiancare N’Koulou e Izzo.

La Redazione