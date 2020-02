Coronavirus, si va verso il prolungamento delle “porte chiuse”

L’emergenza Coronavirus è entrata prepotentemente anche nel calcio e non poteva essere diversamente. Questa mattina, come riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, si terrà una riunione tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e i rappresentanti delle componenti federali. Non è da escludere, si legge, che vengano prolungate le porte chiuse agli eventi sportivi in alcune regioni anche la prossima settimana, coinvolgendo così la semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan di mercoledì e qualche sfida del weekend.