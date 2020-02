Il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista della sfida di sabato alle ore 20,45 contro il Torino. Seduta che si è svolta principalmente in palestra per la squadra. Piscina per Malcuit, lavoro tra campo e palestra per Koulibaly, infine terapie e palestra per Mertens.

La Redazione