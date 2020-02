Si valuta la questione rinnovi in casa Napoli. Si discute con Maksimovic ed Hysaj e ci si avvia ad una conclusione positiva. Più complessa, invece, la questione per il rinnovo di altri due calciatori in scadenza 2021: Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski. I rispettivi manager (Pantak e Bolek) hanno rifiutato la clausola richiesta dal Napoli, con uno scenario che potrebbe portare ad un divorzio da Milik a fine stagione, mentre il club proverà a spingere più per trovare un accordo con Zielinski.