Romero: “Brutta Juve e bel Napoli, per lo Scudetto…”

Attilio Romero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Le aspettative erano maggiori, non pensavo però che si sarebbe potuto trovare in una situazione di questo genere. Giocare a Napoli non è una partita facile per riscattarsi, temo ci sia un periodo ancora pensate. La squadra non è da primi 5/6 posti, ma non vale neanche l’attuale quattordicesimo posto. Rischio retrocessione? Brutta situazione punti, il Genoa per altro è in ottima forma. Dopo il Napoli c’è l’Udinese, partita più abbordabile, ma è un discorso complicato perché anche con Lecce e Sampdoria che potevano essere abbordabili, non sono tante trionfali. Longo è una bravissima persona ed un ottimo allenatore, ma non ha ancora avuto modo di dimostrarlo, potrebbe far bene con questo Torino. Napoli-Barcellona? Non ho visto il vero Messi,Gattuso l’ha ingabbiato bene. Questo Napoli può far bene, non escluderei la qualificazione. Arbitraggio Brych? Brutto arbitraggio, mentre quello alla Juve è stato un arbitraggio normale. Dybala ha anche esagerato, ho visto una bruttissima Juve così come ho visto un bel Napoli contro il Barcellona. Arbitraggio europeo? Io sono sempre per il lasciar giocare, nei limiti. Ieri non ho visto nulla di eclatante. Juventus, Inter o Lazio? Preferirei vincesse l’Inter, poi Lazio e Juventus”.