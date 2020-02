Europa League – Formazioni Ufficiali Inter-Ludogorets: Eriksen dal 1′

L’Inter di Antonio Conte deve gestire in un San Siro deserto il 2-0 dell’andata in Bulgaria. Le reti di Eriksen e Lukaku consentono al tecnico leccese di poter amministrare la gara interna. Gli ospiti proveranno l’impresa ma sanno che la rimonta è difficilissima. I nerazzurri schierano la coppia Sanchez-Lukaku con Eriksen pronto a inserirsi per colpire come all’andata.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Godìn, Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi, Sanchez, Lukaku. A disposizione: Stankovic, Bastoni, Brozovic, Candreva, Esposito, Skriniar, Vecino. Allenatore: Conte.

LUDOGORETS (4-3-3): Ivanov, Nedyalkov, Terziev, Grigore, Cicinho, Marcelinho, Dyakov, Badji, Wanderson, Oliveira-Souza, Keseru. A disposizione: Stoyanov, Biton, Ikoko, Moti, Swierczok, Tawatha, Tchibota. Allenatore: Vrba.

Arbitro: Siebert (GER).