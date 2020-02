Scotto: “Rinnovo Mertens? L’accordo si può trovare, sa fare la differenza”

Il giornalista Giovanni Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Chi deve fare un passo verso l’altro, il Napoli o Dries Mertens? Il giocatore, a mio avviso. La situazione, al momento, piuttosto è questa. Il rinnovo si fa se il belga si avvicina al Napoli ed accetta quantomeno di fare una trattativa sulla base della proposta di Aurelio De Laurentiis e non della propria richiesta. Una richiesta che il Napoli stesso, dal canto suo, ha sempre ritenuto eccessiva. Il problema resta il bonus alla firma e, in parte, l’ingaggio, quindi un accordo lo si potrebbe anche trovare. Spero che le parti facciano il possibile per arrivare ad una conferma in maglia azzurra, perché Mertens sa fare la differenza”.