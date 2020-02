Di Marzio: “Napoli-Barcellona non mi è piaciuta, se resti arroccato dietro…”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Napoli-Barcellona? La partita non mi è piaciuta. Nel primo tempo gli spagnoli non hanno mai tirato in porta. Non mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo, avrei giocato come il Lione contro la Juventus. Quando hanno fatto l’1-1, avete visto che ci sono state delle buone occasioni. Nel primo tempo ci sono stati solo due tiri da parte del Napoli”.

Ha aggiunto: “Se non fai quell’eurogol di Mertens e resti tutto arroccato nell’area di rigore, prima o poi ti segnano. Come infatti è successo. Se una squadra ha un atteggiamento difensivo come il Napoli nel primo tempo, e lo dico da difensivista, non va bene, perché serve un contropiedista sui 40 o 50 metri. Qualcuno come Ezequiel Lavezzi? No, lui aveva bisogno della palla sui piedi. Serve un Cavani, qualcuno come Manè o Immobile. Come il Napoli avrebbe potuto frenare il Barcellona? Giocando come il Lione, che nel primo tempo non ha fatto vedere la palla alla Juventus”.