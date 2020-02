Benitez e Sarri, poi Ancelotti ed ora Gattuso: Mertens ha “regalato” gol a tutti

L’uomo amato da tutti gli allenatori? Mertens: 3 gol (in 8 gare) con Gattuso; 28 gol (in 67 partite) con Ancelotti; 67 gol (in 135 match) con Sarri; 23 reti in 98 gare con Benitez. Nessuno ce ne voglia, ma la verità è che il Dries di Sarri e di Gattuso, quello riveduto e corretto, è uno dei centravanti più bravi al mondo. Un finalizzatore come nessun altro. Finalizzatore, e non solo trascinatore. Magari nell’anno e mezzo di Ancelotti, De Laurentiis ha pensato di poter fare a meno di un Mertens così. Ma se nel futuro c’è il 4-3-3 e ancora Gattuso, impossibile farsi sfuggire uno che segna e incide come il belga. Ed è il momento di decidere. Per non rischiare di restare con il cerino in mano. Fonte: Il Mattino