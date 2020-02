Il protocollo per il Coronavirus: Volley e Basket in stand-by, Calcio e Golf…

VOLLEY

Nel frattempo continuano le misure restrittive per quel che riguarda il mondo dello sport in merito al coronavirus. Anche nel mondo del Volley arrivano i rinvii delle gare della settimana in corso, Trentino Volley sarà in campo lunedì alle 19:00 quando alla BLM Group Arena sfiderà la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (anticipo del 25° turno di SuperLega).

Seguendo le direttive della Provincia Autonoma di Trento, la partita con Sora verrà giocata con un numero ristretto di spettatori, rispettando il limite massimo consentito di un individuo ogni due metri quadrati all’interno della struttura. Per tale motivo, quindi, non verranno messi in vendita biglietti e l’accesso alla BLM Group Arena sarà consentito solo agli abbonati che, per l’occasione, non potranno sedersi sui posti solitamente a loro assegnati ma sui seggiolini appositamente indicati per mantenere fede all’ordinanza delle istituzioni locali.

CALCIO

Resta ancora da decidere se Juventus-Inter verrà disputata a porte chiuse oppure no. A tal proposito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: “Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull’esito positivo del tutto non ho dubbi. Bisogna vedere com’è la situazione. È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo. Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi. Quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti. Gli scienziati e l’istituto superiore di sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all’economia e alla serenità dei nostri cittadini”.

Inoltre è arrivato il primo caso di un calciatore positivo al cornavirus. Parliamo di un giocatore di Serie C è risultato positivo al testa del coronavirus, il ragazzo si è messo volontariamente in quarantena. Ora è al Policlinico Le Scotte ed è in buone condizioni.

BASKET

La Fiba ha comunicato che è verrà cancellata l’ultima partita di regular season di Eurolega femminile di basket tra Umana Reyer e Ttt Riga, in programma a Lubiana. Tutto successivamente alla comunicazione di non voler viaggiare per Lubiana, da parte del Club lettone. L’organizzazione ha disposto la cancellazione del match e spetterà al Giudice Unico prendere una decisione a riguardo sul risultato della partita che sarà assegnato a tavolino.

GOLF

Marco Durante, consigliere Federgolf e responsabile del settore professionisti della Nazionale Italiana di Golf, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il proprio profilo Twitter: “Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari in Campo in Oman. Nessuna infezione virale, solo allarmismo inutile. Forza Azzurri”. Il golfista azzurro Lorenzo Gagli è risultato negativo al test del coronavirus.