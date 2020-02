Con lo stop di Mertens diventerà fondamentale ritrovare il miglior Milik

«E ora?», si saranno chiesti i tanti tifosi del Napoli mentre vedevano zoppicare Dries Mertens, l’uomo che indubbiamente si è caricato sulle spalle gli azzurri in questo mese di febbraio e li ha riportati in lotta per un posto in Europa e non solo. A rispondere al quesito apparentemente di difficile soluzione ci ha pensato Gennaro Gattuso che in men che non si dica ha gettato nella mischia contro il Barcellona Arek Milik. Il polacco è entrato con personalità e ha dato una bella mano per accendere l’attacco azzurro nel concitato finale di gara, quando il Napoli ha provato a trovare il gol della vittoria.

IL RILANCIO

Uno spot importante in vista dei prossimi appuntamenti, perché le condizioni di Mertens, seppur non critiche, lasciano pensare che il belga sarà costretto ai box per almeno dieci giorni. Cosa vuole dire? Niente Torino, ovviamente, ma anche la semifinale di coppa Italia contro l’Inter (si gioca al San Paolo il prossimo 5 marzo) pare in forte rischio. E allora spazio a Milik, che rappresenta una sorta di opposto rispetto a Mertens (fisicamente e come modo di giocare), ma allo stesso tempo è ancora il miglior marcatore stagionale del Napoli. Fonte: Il Mattino