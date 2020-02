Napoli-Torino, si prevede una cornice non da grandi eventi

Sabato alle ore 20,45 allo stadio San Paolo arriverà il Torino di Moreno Longo, non certo nella sua migliore versione, per classifica, gioco e risultati, ma è sempre una partita da prendere con le molle. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, al momento sono stati staccati 25 mila tagliandi, quindi, rispetto all’altra sera contro il Barcellona, non ci sarà una cornice di pubblico da stropicciarsi gli occhi. Del resto sulla carta non è una gara di cartello, come sarà la sfida di Coppa Italia contro l’Inter, ma comunque chi sarà al San Paolo sabato sera non mancherà di sostenere i giocatori di Gattuso.

La Redazione