Napoli-Mertens, la città sta dalla parte del belga

Se c’era ancora un dubbio sull’amore di Napoli verso Mertens, l’altra sera contro il Barcellona si è avuta la conferma al San Paolo. La rete del momentaneo vantaggio del belga a giro contro gli spagnoli, c’è stata un’esplosione, della gente, compreso anche di Malcuit e Koulibaly che erano in Tribuna davvero assordante. Ovviamente il futuro dell’ex Utrecht e Psv Eindoven non è così scontato che sia azzurro, visto che al momento il suo contratto sta per scadere. Come conferma il Corriere dello Sport, la società di De Laurentiis è disposta ad offrire per due anni 4,2 milioni, Mertens ci sta pensando, vuole fare una scelta importante per i prossimi anni. Le richieste non mancano, anzi, sono anche arrivate, come dall’Inter e dal Monaco, però non ha ancora fatto la sua scelta, perchè lui è innamorato del Napoli e della sua gente. Le parti si aggiorneranno e ci si attende il lieto fine, perchè il matrimonio si deve fare e ci dovrà essere un lieto fine.

La Redazione