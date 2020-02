Coppa Italia – Prevendita  stellare, esauriti tutti gli anelli superiori

Lo stadio San Paolo è sempre aperto: il Barcellona (martedì scorso), il Torino (sabato) e poi l’Inter (giovedì prossimo) rappresentano una scorpacciata di calcio sicuramente, come riporta il CdS, ma ora l’attenzione, per una città che ha voglia di vincere qualcosa o almeno di provarci, sembra sia soprattutto la semifinale di Coppa Italia.

E la risposta della prevendita per la gara con i nerazzurri la dice lunga sulla voglia di andare in fondo a prendersi qualcosa. Infatti immediatamente c’è stato un impulso robusto e ieri, quando si sono «aperte le linee», c’è stata la conferma che c’è un desiderio collettivo di esserci, in una gara che comincia dall’1-0 per il Napoli dell’andata e che può spalancare le porte alla finale di Roma.

Quindi sono andati esauriti i biglietti degli anelli superiori, tutti comprese le tribune, e dunque adesso non resta che accomodarsi nei settori inferiori.

Lo slancio di ieri induce, chiaramente, all’ottimismo e giovedì prossimo, allo stadio San Paolo, si potrà anche avvicinare la soglia dei quarantamila spettatori.

