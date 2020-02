Christophe Berard (Le Parisien): “Koulibaly a Parigi? Ecco la verità dal suo agente”

Il futuro di Kalidou Koulibaly è tra gli argomenti che in città a livello sportivo se ne parla con una certa frequenza. Nel corso del programma di Radio Punto Nuovo, il giornalista di “Le Parisienne” Cristophe Berard, aggiorna sul futuro del difensore senegalese, ai microfoni di Umberto Chiariello e Marco Giordano a “Punto Nuovo show”. “C’è la possibilità che Koulibaly venga a Parigi perché ha comprato un appartamento di 400mq per 4 milioni di euro vicino alla Tour Eiffel. Abbiamo parlato col suo procuratore e ci ha detto che c’è una possibilità per lui di venire a Parigi. Inizialmente lui era più vicino al Manchester City, ma a causa del Fair Play finanziario la situazione è cambiata. Kalidou sarebbe l’alternativa a Thiago Silva che ha 35 anni ed è in uscita”.

La Redazione