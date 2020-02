Se anche Zielinski fà il top a centrocampo, beh allora si volerà. “Il Mattino” vota

Il Mattino vota il centrocampo azzurro dopo il pareggio in Champions contro il Barcellona. Tutti ben oltre la sufficienza con Zielinski migliore assoluto, il polacco perfetto in fase di possesso e non possesso. Demme davanti la difesa è sempre presente e pronto ad aiutare i centrali in fase di impostazione. Fabian invece è stato a rispettare le consegne di Gattuso, soprattutto in fase difensiva.

6,5 FABIAN RUIZ

Partenza in sordina, quasi da Alice nel Paese delle meraviglia. Poi viene fuori alla grande, chiudendo tanti varchi sulla destra, dando ritmo alle giocate offensivi col suo avanzare giocando a due tocchi. Rakitic va in affatto, lui cerca e trova spiragli e centimetri. Gara piene di piccole cose ma preziose.

6,5 DEMME

Un mistero, è come quei maghi che sparisce e poi lo rivede ovunque. È dappertutto e non si sa come fa. Primo tempo con rabbia agonistica e capacità di chiudere nei corridoi centrali meno presente in fase di impostazione. La sua lucidità si perde col passare dei minuti, quando non dà più qualità al pressing.

7,5 ZIELINSKI

Inesauribile. Ruba a Firpo la palla che fa scattare il contropiede con una intuzioni mervaigliosa e una scelta di tempo perfetta. Primo tempo di sacrificio, e di qualità. Ma nella ripresa ha tante volte l’intuizione e il tocco giusto per fare la cosa giusta ed è fondamentale nel blindare la difesa nel 4-5-1.