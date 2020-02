Champions League al 45′: Sorpresa a Lione, pari a Madrid

CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 26 febbraio ore 21:00

Lione-Juventus 1-0 Tousart (L) 31′

LIONE (3-5-2): Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Bruno, Tousart, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele. A disposizione: Tatarusanu, Andersen, Caqueret, Mendes, Terrier, Tete, Traore. Allenatore: Garcia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Bernardeschi, De Sciglio, Higuain, Matuidi, Ramsey, Rugani. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Manzano.

Ammoniti: Marcelo (L) 28′.

Note: recupero p.t. 4′.

Primo tempo. Al 5′ Ronaldo supera il diretto marcatore sulla sinistra e crossa per Cuadrado che da due passi manca id un niente l’impatto col pallone. La replica dei francesi arriva al 21′ col colpo di testa di Ekmabi che centra la traversa. Al 31′ arriva il vantaggio del Lione con Tousart che dall’interno dell’area piccola trafigge Szczesny. Al 38′ i padroni di casa invocano il rigore per un tocco di braccio di Cuadrado ma l’arbitro non assegna il penalty. Dalle immagini si vede la sfera toccare prima il petto del giocatore colombiano, poi la coscia e poi accidentalmente il braccio. Al 41′ Ekambi sfrutta un errore di Pjanic per correre verso la porta ma il suo tiro termina alto di un soffio. Passano 3 minuti e ancora Ekambi parte in contropiede e arrivato al limite calcia in diagonale ma la sfera sorvola di poco la traversa così si va a riposo sull’1-0 per i francesi.

LA SFIDA DEL BERNABEU

Mercoledì 26 febbraio ore 21:00

Real Madrid-Manchester City 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, F. Mendy, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Vinicius Jr, Benzema. A disposizione: Areola, Bale, Jovic, Kroos, Lucas Vazquez, Marcelo, Militao. Allenatore: Zidane.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, B. Mendy, Laporte (Fernandinho 33′), Otamendi, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus. A disposizione: Bravo, Aguero, Cancelo, Foden, Fernandinho, David Silva, Sterling. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: B. Mendy (M) 29′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. Sin dalle prime battute entrambe le squadre provano a gestire il possesso palla. La prima vera occasione arriva al 21′ col tentativo di Gabriel Jesus che semina il panico nella difesa dei blancos e calcia costringendo Courtois all’intervento in tuffo. Al 30′ Benzema svetta più in alto di tutti e con una precisa incornata chiama al super intervento Ederson. Nel finale di tempo Gabriel Jesus sugli sviluppi di un corner calcia a botta sicura ma un difensore avversario salva sulla linea chiudendo così i primi 45 minuti sullo 0-0.