In città c’è sempre grande curiosità nel sapere il futuro di Dries Mertens se sarà ancora con i colori azzurri oppure no. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, tra le parti c’è la ferma volontà di venirsi incontro per trovare l’intesa e continuare il matrimonio, anche se al momento la situazione è in stand-by. Il belga salterà la sfida contro il Torino, in dubbio per l’Inter, con il rinnovo che sembra meno lontano.

La Redazione