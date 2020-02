Piotr Zielinski a tutto campo: “Con Gattuso è cambiata la musica”

Il pareggio contro il Barcellona per la sfida d’andata degli ottavi di Champions League, lascia un po’ di amaro in bocca al Napoli. Un risultato che lascia aperte le speranze di qualificazione al Camp Nou. A fine gara, anche ai microfoni del Corriere dello Sport, il centrocampista Piotr Zielinski. “Siamo soddisfatti della prestazione fatta contro il Barcellona, peccato esserci chiusi troppo, ma in sostanza siamo soddisfatti. Due mesi fa eravamo a pezzi, con mister Gattuso è cambiata la musica, siamo più sicuri dei nostri mezzi e ce la giochiamo alla pari con tutte le avversarie. In vista del ritorno ce la possiamo giocare al Camp Nou, ci sta nel complesso che concedi a loro qualcosina, però siamo stati molto bravi e le risposte le abbiamo date”.